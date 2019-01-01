باحث: الوضع في قطاع الحديد والصلب بألمانيا يمكن أن يتفاقم

قال البروفيسور رولاند دورن، الأستاذ في معهد RWI الألماني لأبحاث الاقتصاد، إن تراجع أعداد الطلبيات التي تلقتها الشركات العاملة في قطاع الحديد والصلب بألمانيا سيستمر مبدئيا، "حيث إن النمو في قطاع الحديد والصلب لا يسير بالشكل الجيد الذي كنا نتوقعه".

وأوضح البروفيسور دورن في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الإنتاج في قطاع الحديد والصلب تراجع هذا العام بنسبة 5%، مرجحا ألا يكون هذا التراجع نتيجة تزايد الواردات إلى أوروبا فقط، "بل يبدو لي أن المشكلة تكمن في أن قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الآلات، أكبر قطاعين تعتمد عليهما صناعة الحديد والصلب، يعانيان من الضعف".

ولكن الباحث الألماني لم يستبعد أن يتسبب قطاع صناعة السيارات، الزبون الكبير لدى مصنعي الحديد والصلب، في المزيد من المشاكل لقطاع الصلب، حيث حذر من أن انتقال شركات السيارات لتصنيع السيارات العاملة بالكهرباء يمكن أن يدفع أجزاء من إنتاج السيارات إلى خارج ألمانيا، "وعندها لن يكون من المجدي لشركات الحديد والصلب أن تذهب لشركات السيارات في الخارج لتعرض عليها إنتاجها.. لذلك فمن الممكن أن يصبح الوضع غير مريح لشركات الحديد والصلب العاملة في ألمانيا".