مؤلفات عالمية بأنامل بلجيكية فى الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة بلجيكا بالقاهرة حفلا لعازفة البيانو ايفيلين جرام وذلك فى الثامنة مساء اليوم على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى وضعها عظماء المؤلفين منهم شوبرت، موتسارت، ليست، شوبان وبيتهوفن.

يذكر أن إيفيلين جرام بدأت رحلتها الفنية فى السادسة من عمرها، التحقت بمدرسة الموسيقى فى إيطاليا، ثم عادت إلى بلجيكا وحصلت على الماجستير فى موسيقى الحجرة، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل بلادها وخارجا ولاقت استحسان الجمهور والنقاد، برعت فى عزف المؤلفات التى كتبت خصيصا لآلة البيانو واختارتها مؤسسة بايارد كأصغر موهبة فى عام 2010 وفى نفس العام حصلت على لقب عازفة العام من مؤسسة شوبان كما نالت المركز الثانى بمسابقة التميز.