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الخميس.. رابطة إنقاذ الآثار المصرية تنظم وقفة احتجاجية أمام مزاد لندن

إيفون مدحت 
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 4:54 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 4:56 ص
قالت هبه عزيز، رئيس رابطة إنقاذ الآثار المصرية، إن الرابطة تدعم كل الجهود التي بذلتها وزراتي الخارجية والآثار واتخذاهما إجراءات قوية لإيقاف بيع القطع الأثرية المصرية في مزاد كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، أن السلطات المصرية طالبت صالة كريستيز بوقف بيع الآثار المصرية بالمزاد وتأجيله موعده، إضافة إلى موافاتها بمستندات الملكية الخاصة بشأن القطع المستهدفة.

وتابعت أن الرابطة تنظم اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام صالة مزاد لندن للتعبير عن غضب الشعب المصري تجاه بيع آثارهم دون التأكد من خروجها بشكل قانوني، وكذلك المطالبة بتعديل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لمنع الاتجار بالآثار في المزادات العالمية.

وكانت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية، وعدد من الأجهزة التنفيذية اتخذت إجراءات لوقف بيع رأس تمثال للملك توت عنخ آمون في صالة مزادات كريستيز بلندن يومي 3 و4 يوليو الجاري.

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