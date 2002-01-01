السجن المؤبد لزعيم عصابة هولندي شهير

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قضت محكمة هولندية اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق أشهر مجرم هولندي يدعى ويليام هوليدر، المعروف بمختطف هينكين.

وجدت المحكمة الجنائية في أمستردام أنه متهم بإصدار أوامر في خمس عمليات قتل مأجورة وقضية قتل ارتكبت بين 2002 إلى 2006.

وذاع صيت هوليدر في عالم الجريمة المنظمة في هولندا لأكثر من 35 عامًا. وكان قد اختطف قطب الجعة فريدي هينكن في عام 1983 وأصبح معروفًا دوليًا نتيجة لذلك.

وأكد هوليدر خلال جلسات محاكمته المثيرة على براءته ما هو منسوب إليه من اتهامات.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن هوليدر كان يسعى من وراء تصرفاته إلى النفوذ وتحقيق مصالح مالية، وكان ضحاياه زعماء عصابات وشركاء وحتى أصدقاء الأسرة.

واستندت المحاكمة إلى أقوال شقيقتين للمدعي عليه، حيث قامتا لسنوات بتسجيل حوارات معه سرًا، وسلمتاها لمكتب النائب العام.

وألفت أستريد هوليدر، إحدى الشقيقتين، أحد أفضل الكتب مبيعا دوليًا بشأن تصرفاتها والذي تحول إلى فيلم بعد ذلك.