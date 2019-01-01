جنود صينيون يبدءون تدريبا مع الجيش الألماني في ولاية بافاريا الألمانية

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بدأ جنود صينيون مختصون بالإسعاف بجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبا مع الجيش الألماني في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الجيش الألماني اليوم الخميس إنه سيتم التدريب على سيناريو خاص بمهمة مشتركة تابعة للأمم المتحدة في منطقة فلدكيرشن في بافاريا السفلى حتى 17 يوليو الجاري.

وأضاف المتحدث أن تدريب "المساعدات المشتركة 2019" سيتيح إقامة تعاون دولي لمواجهة حالة حدوث تفشي أي مرض عبر الحدود.

وتعد سلسلة التدريبات هذه فريدة من نوعها حتى الآن في التعاون العسكري لألمانيا مع الصين.

يذكر أنه في عام 2016 شارك جنود ألمانيا في تدريب خاص بالإسعاف بالصين.

وكان الجنود الصينيون قد وصلوا ألمانيا أمس الأربعاء.