توسك يدعو نواب الاتحاد الأوروبي لدعم المرشحة الألمانية لرئاسة المفوضية

حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، نواب الاتحاد الأوروبي، على دعم ترشيح الألمانية أورزولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية، وشدد على أن القرار الذي اتخذه قادة دول الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن قرار ديمقراطي.

وقال توسك: "بالنسبة للبعض، فإن البرلمان الأوروبي هو الذي يمثل الديمقراطية الأوروبية الحقيقية"، إلا أنه أشار إلى أنه بالنسبة لآخرين فإن مجلس قادة الاتحاد هو الذي يمثل الديمقراطية نظرا "لشرعيتهم الديمقراطية القوية".

واعتبر أن "هذا الجدال، في الواقع، لا طائل من ورائه، لأن المؤسستين ديمقراطيتان".

وأعرب عن أمله في أن يلهم اختيار سيدتين لشغل مناصب عليا في الاتحاد الأوروبي الكثير من الفتيات والسيدات "للكفاح من أجل معتقداتهن وشغفهن"، وأعرب أيضا عن أمله في أن هذا سوف يلهم البرلمان الأوروبي في قراراته.