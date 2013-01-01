التغير البيئي والوضع في سوريا وأزمات أخرى تتصدر محادثات البابا فرنسيس وبوتين في الفاتيكان

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تصدرت موضوعات التغير المناخي والأزمات في سوريا وأوكرانيا وفنزويلا ، محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الخميس، في مدينة الفاتيكان.

وقال الفاتيكان في بيان إن الزعيمين تحدثا عن "المسألة البيئية" و"مختلف الموضوعات المتعلقة بالشؤون الدولية الحالية ، مع إشارة خاصة إلى سورية وأوكرانيا وفنزويلا".

وأضاف الفاتيكان أن فرنسيس وبوتين بحثا أيضاً "مسائل متنوعة تتعلق بالكنيسة الكاثوليكية في روسيا".

ويحرص فرنسيس على إصلاح العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيين الأرثوذكس ، ومن بين أهدافه العظيمة دعوته لزيارة موسكو ، مقر الكنيسة الأرثوذكسية الروسية القوية.

ومع ذلك، فقد أتضح قبل المحادثات أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال ، بسبب المعارضة المستمرة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وكان باولو بيتسي رئيس الأساقفة الكاثوليك في موسكو صرح في وقت سابق بأن الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا ليست مستعدة بعد لمثل هذه الخطوة.

وقال بيتسي :"من المستبعد أن يقوم الرئيس الروسي بدعوة البابا من تلقاء نفسه دون دعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".

وهذا اللقاء هو الثالث بين بوتين والبابا فرنسيس بعد لقاءين في 2013 و2015 .

وخلال تواجده في روما، من المقرر أن يلتقي بوتين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا مع كونتي.