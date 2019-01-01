لجنة الانتخابات الباكستانية: أصول عمران خان تبلغ 684 ألف دولار وأربعة من الماعز

كشفت اللجنة الانتخابية الباكستانية اليوم الخميس، أن رئيس وزراء باكستان عمران خان يمتلك أصولا بقيمة 108 ملايين روبية (684000 دولار)، وأربعة حسابات بالعملات الأجنبية وأربعة من الماعز.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن لاعب الكريكيت الذي تحول إلى السياسة ، يذهب إلى عملة بالمروحية، لأنه لا يمتلك سيارة، كما أن زوجته السيدة الأولى لا تمتلك أي سيارة أو أية مجوهرات، حسبما كشفت صحيفة اكسبرس تريبيون ، نقلا عن أصول خان التي كشفت عنها لجنة الانتخابات الباكستانية.

وكشفت اللجنة أن رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري يمتلك أصولا بقيمة 5ر1 مليار روبية ، أكثر من ضعف ما يمتلكه والده الرئيس السابق آصف علي زرداري، الذي يمتلك أسلحة بقيمة 6ر16 مليون روبية وخيول بقيمة 10 ملايين روبية.

يذكر أن خان قاد حملة تقشف في البلاد حيث انتقل من مقر إقامته الرسمي الفخم إلى منزل صغير وباع الأصول الحكومية غير الضرورية، ومن بينها أسطول السيارات الفارهة الخاص برئيس الوزراء.