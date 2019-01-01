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اختتم منتخب أوغندا تدريباته على ملعب المقاولون العرب، استعدادا لمواجهة السنغال في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وخاض المنتخب بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينار تدريبه الرئيسي الذي يستعد من خلاله للمباراة المقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان منتخب أوغندا قد صادف أزمة أمس الأول الثلاثاء بعد أن رفض لاعبوه المشاركة في التدريبات بداعي عدد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الاتحاد المحلي، الأمر الذي نفاه مسؤولو الأخير.

وتأهل منتخب أوغندا إلى دور الـ 16 باحتلاله وصافة الترتيب في المجموعة الأولى خلف منتخب مصر، أما المنتخب السنغال فاحتل أيضا وصافة ترتيب المجموعة الثالثة خلف المتصدر الجزائر.