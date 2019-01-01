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إيطاليا: مصرع وإصابة 3 متسلقين ألمان جراء انهيار ثلجي بجبال الألب

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 5:02 م | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 5:02 م

لقيت سيدة ألمانية مصرعها وأصيب اثنان آخران، إثر سقوطهم في شق لنهر جليدي بجبال الألب ببلدة "فورني" الواقعة في إقليم "لومبارديا" بشمال إيطاليا.

وأعلنت خدمات الإنقاذ بجبال الألب - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الخميس، أن المتسلقين الاثنين أصيبا بإصابات بالغة جراء الحادثة التي وقعت صباح أمس /الأربعاء/.

وأوضحت أن المتسلقين الثلاثة هم من بين مجموعة تضم 21 متسلقًا من ولاية "شتوتجارت" الألمانية، وكانوا يشاركون في دورات تدريبية على الإنقاذ على ارتفاع 100ر3 متر، حيث سقط الثلاثة في الفجوة العميقة بالجبل، مشيرة إلى أن مروحتين وصلا على الفور إلى موقع الحادثة بعدما تم الإبلاغ عنها.

يذكر أن هناك مسؤولين بجبال الألب قد حذروا من مخاطر ذوبان الجليد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها أوروبا حاليًا.

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