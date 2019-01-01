حكومة الوفاق الليبية: ندرس إغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا "إن الحكومة تدرس حاليًا مسألة إقفال مراكز الإيواء، وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم".

جاء ذلك خلال استقبال الوزير منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو صباح اليوم الخميس بديوان وزارة الداخلية.

وبحسب ما أورده مكتب الإعلام بالوزارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، قال باشاغا: "حكومة الوفاق ملزمة بحماية كافة المدنيين، ولكن استهداف مراكز الإيواء بطائرات إف 16 وعدم توفير غطاء جوي لحماية المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء خارج إمكانيات قدرة حكومة الوفاق الوطني".

يأتي هذا التصريح بعد يوم من قصف جوي تعرض له مركز إيواء تاجوراء، ما أدى إلى مقتل 35 مهاجرا غير قانوني، وجرح أكثر من 65 آخرين.