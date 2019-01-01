تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

وأشارت «الأرصاد»، عبر موقعها الرسمي، إلى ظهور السحب المنخفضة على شمال البلاد، موضحة أن الرياح شمالية غربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 31

الإسماعيلية 23 36

شرم الشيخ 29 37

أسيوط 25 39

أسوان 28 42

حلايب 29 35