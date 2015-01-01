ــ نتنياهو: أخطرت ترامب قبل تنفيذ الموساد عملية الاستيلاء على الأرشيف السرى لـ«النووى الإيرانى»

ــ روسيا تؤكد ضرورة استئناف الحوار بين الدول العربية وطهران

أعلنت إيران، أمس، عزمها إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الاقصى المسموح به فى إطار الاتفاق النووى المبرم مع القوى الكبرى لعام 2015، بدء من الأحد المقبل، فيما اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن تلك الخطوة الإيرانية بأنها «غير جيدة» وتمثل انتهاكا للاتفاق النووى.

وقال الرئيس الايرانى حسن روحانى خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الايرانى «فى 7 يوليو، درجة التخصيب لن تبقى 3,67%. سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة إلى أعلى من 3,67% بأى نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا».

وحذر روحانى أيضا من أنه اعتبارا من الأحد المقبل يمكن أن تستأنف إيران مشروعها الاساسى لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذى يعمل بالمياه الثقيلة والذى أوقف بموجب الاتفاق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح الرئيس الإيرانى أن قرار بلاده مرتبط بواقع أن الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) لا تحترم، التزاماتها بشكل كامل تجاه إيران.

وتابع روحانى متوجها إلى الدول الأخرى التى لا تزال موقعة على الاتفاق، «إذا أردتم التعبير عن أسف، فقد فات الاوان وإذا أردتم نشر بيان فافعلوا ذلك الآن، ومضى قائلا: «سنبقى ملتزمين (بالاتفاق) طالما أن الأطراف الاخرى ملتزمة به. سنطبق بنسبة 100% الاتفاق حين تتصرف الاطراف الاخرى بنسبة 100% بموجب بنوده».

وبات الاتفاق النووى الذى أبرم فى فيينا عام 2015 مهددا بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادى فى مايو 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على طهران ما حرمها من الفوائد التى كانت تتوقعها من الاتفاق.

من جهته، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «إيران تنتهك الاتفاق النووى البالغ قيمته 150 مليار دولار بجانب 1.8 مليار دولار نقدا، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئا وذلك قبل أن أصبح رئيسا بمدة طويلة».

وأضاف ترامب: «وهم الآن يتخطون الحد المسموح به للمخزون.. أمر غير جيد»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

فى سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس، أنه أبلغ ترامب مسبقا بما وصفته إسرائيل بمهمة للمخابرات فى طهران العام الماضى للاستيلاء على الأرشيف النووى الإيرانى السرى.

وقال نتنياهو، بينما كان يمنح أمس الأول، جائزة الأمن القومى الإسرائيلى لفريق الموساد الذى استولى على تلك الوثائق، إنه ناقش تلك العملية مع ترامب قبل تنفيذها وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس فى يناير 2018.

وروى نتنياهو خلال احتفال خلف الأبواب المغلقة، وفقا لنص نشره مكتبه،: «سألنى عما إذا كانت (الوثائق) خطيرة. أبلغته بأنه كان هناك خطر ليس بسيطا والنتيجة بررت هذا الخطر».

وأضاف نتنياهو أنه «عندما قدم لترامب فى البيت الأبيض فيما بعد النتائج الرئيسية التى توصل إليها تحليل إسرائيلى لهذه الوثائق عبر الرئيس ترامب عن تقديره لهذه الجرأة».

وتابع: «ليس لدى أى شك فى أن ذلك ساهم فى (جعله) يتحقق من صحة قراره بالانسحاب من هذا الاتفاق (النووى الإيرانى) الخطير».

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أمس، ضرورة استئناف الحوار بين الدول العربية وإيران.

وقال لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، يوسف العثيمين فى موسكو: «عبرنا عن قلقنا من تصعيد حدة التوتر فى منطقة الخليج العربى. وقلنا إن العامل الإيرانى يؤثر على العمليات السياسية فى المنطقة».

وأضاف لافروف: «أكدنا اقتراحنا حول ضرورة بدء الحوار بين العرب وإيران بهدف تعزيز الثقة والشفافية فى مجال النشاط العسكرى، والمفاوضات بشأن تشكيل هيكل الأمن الجماعى فى هذه المنطقة بمشاركة الدول

العربية وإيران وبدعم واسع من المجتمع الدولى، بما فى ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى».

فى سياق متصل، قال وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، عادل الجبير، إن «الولايات المتحدة قد تواصلت مع عدد من الدول المتشابهة فى التفكير، بما فى ذلك اليابان، فيما يتعلق بخيارات ضمان حرية الملاحة فى الخليج العربى».

وأشار الجبير خلال مقابلة مع صحيفة «تايمز» اليابانية، أمس الأول، إلى أنه «يتم فى الوقت الحالى دراسة الخيارات المناسبة لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما فى ذلك الإجراءات العسكرية والاقتصادية على حد سواء».

وتابع الجبير: أعتقد أن اليابان لديها مصالح كبيرة فى الشرق الأوسط، أى تهديد لحرية الملاحة فى الخليج سيكون له تأثير ليس فقط على اليابان ولكن أيضا على الاقتصاد العالمى.

وأوضح وزير الشئون الخارجية السعودى أن «المناقشات جارية، ولكن العامل الرئيسى يتمثل فى أن كل دولة يجب أن تساهم بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن لكل دولة مصالحها فى الحفاظ على مبدأ حرية الملاحة».

وارتفع منسوب التوتر فى منطقة الخليج عندما أسقطت إيران، مؤخرا، طائرة أمريكية دون طيار بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الأخيرة.

وفى مايو الماضى، نشرت القوات الجوية الأمريكية حاملة طائرة وعدة قاذفات قنابل من طراز «بى ــ 52 ستراتوفورتريس» فى الخليج ردا على ما وصفه «البنتاجون» بأنها خطة محتملة من قبل إيران لمهاجمة القوات الأمريكية فى المنطقة.