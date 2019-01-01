مبعوث أوروبي: نأمل في حدوث توافق بين «العسكري السوداني» وقوى التغيير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، ألكسندر روندوس، اليوم الخميس، عن أمله بأن يؤدي استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير للخروج بحل توافقي على ترتيبات المرحلة الانتقالية، مما يتيح للسودان أن يضطلع بدوره الإقليمي المعهود.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف، السفير عمر دهب، اليوم الخميس، بمكتبه المبعوث الأوروبي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، جان ميشيل،بحسب شبكة الشروق "السودانية للانباء.

واطلع السفير دهب المبعوث الأوروبي على الوضع الراهن بالبلاد، بعد استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وانطلقت أمس الأربعاء المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالخرطوم بحضورالوسيطين الأثيوبي والأفريقي.

كانت هذه هي جلسة التفاوض الأولى المباشرة بين الطرفين منذ أحداث فض الاعتصام من أمام مقر قيادة الجيش.