«وود فورد» البريطانية تعتزم تسريح مجموعة من موظفيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد المستثمر البريطاني "نيل وود فورد" لخفض عدد موظفي شركة "وود فورد إنفستمنت مانجمنت" للاستثمار المالي في ظل تراجع حجم الأصول التي تديرها الشركة البريطانية المتعثرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة الموجود مقرها في مدينة أوكسفورد البريطانية القول "كنا مترددين في بدء مشاورات مع عدد من موظفينا بشأن خفض العمالة، لإبلاغهم بأن وظائفهم تواجه الخطر".

كان عدد العاملين في الشركة في نهاية مارس من العام الماضي حوالي 45 موظفا.

وكان "وود فورد" قد حقق شهرته كمدير لصناديق الاستثمار أثناء عمله في شركة "إنفسكو بربيتشوال".

وشهد المستثمر البريطاني انصراف المصرفيين من الشركة بعد أن اتخذ قرارا مفاجئا في الشهر الماضي بمنع المستثمرين من الحصول على أموالهم من الشركة.

يذكر أن إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة قد انخفض بأكثر من النصف منذ أعلى مستوى له وكان 17 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار) في 2017.