محافظ شمال سيناء: «إغلاق العريش» شائعة

• المحافظ يطالب الأهالي بسرعة الاستفادة من تسهيلات التقنين وأراضي الشباب

طالب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أهالي المحافظة، بالاستفادة من التسهيلات التي تمت في قضية تقنين البيوت، خاصة في مجال شهادة عدم ازدواج الجنسية، حيث تنتهي فترة تقنين البيوت في يناير 2020.

جاء ذلك خلال تصريحات محافظ شمال سيناء لإذاعة شمال سيناء.

ولفت إلى أنه وقع نهائيا على تقنين 30 عقدا تقدم بها أصحاب البيوت، مشيرا إلى تمديد مدة استكمال الأوراق المطلوبة للحصول على أراضي شباب الخريجين في زمام ترعة السلام لمدة شهر، حيث تقدم أكثر من 1000 شاب للحصول على 500 قطعة أرض بواقع 25 فدانا لكل شاب، وذلك بعد إجراء القرعة عليها.

ووجه محافظ شمال سيناء تحية لأفراد القوات المسلحة والشرطة لتصديهم خلال الأسبوعين الماضيين لمحاولات العناصر الإرهابية في العودة إلى مربع تواجدهم القديم داخل المدن، وهو ما تم إفشاله تماما وتقديم تضحيات لتحقيق ذلك.

ونفى المحافظ ما تردد حول إغلاق مدينة العريش الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها أنباء عارية تماما عن الصحة، وأن أهالي شمال سيناء تحملوا كثيرا ولديهم مناعة ضد التوترات التي تحدث هنا وهناك، لافتا إلى أن الإجراءات الاحتياطية التي تتم داخل العريش تهدف إلى منع حدوث ما يصيب أمن المواطنين، وأن مثلث مواجهة الإرهاب يعتمد على 3 عناصر هي الجيش والشرطة والمواطن، داعيا الأهالي إلى الإبلاغ فورا عن أي عنصر مشتبه به في حال رصده.

ونفى المحافظ أيضا ما تردد عن نقل الدراسة بجامعة سيناء من فرع العريش إلى فرع القنطرة، لافتا إلى أن ما تقوم به الجامعة ما هو إلا تقسيم للجداول الدراسية بين الفرعين وأنه شخصيا لن يسمح بانتقال مقعد من جامعة سيناء إلى خارج المحافظة.