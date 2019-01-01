رئيس حزب الشعب النمساوي: إصلاح الاتحاد الأوروبي ضروري في المرحلة الراهنة

قال سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب النمساوي إن إصلاح الاتحاد الأوروبي ضروري في المرحلة الراهنة ، مؤكدًا أن عمليات صنع القرار في الاتحاد الاوروبي يجب أن تتطور بشكل أفضل.

جاء ذلك في تصريحات لكورتس - المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة النمساوية المقبلة - في فيينا اليوم الخميس، قبيل توجهه إلى ألمانيا لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول تطوير صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي.

وشدد كورتس على ضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي لجعله أكثر شفافية وديمقراطية وقربا من مواطني الاتحاد، مضيفا أن مناقشات الأيام القليلة الماضية حول حزمة موظفي الاتحاد الأوروبي أظهرت مجددا حاجة الاتحاد الأوروبي إلى معاهدة جديدة تتضمن عددا أقل من اللوائح.