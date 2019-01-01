خبير أعمال فنية يكشف حقيقة لوحة تجمع فان جوخ مع شقيقيه

ينظم متحف "نوردبرابونت" للفنون في هولندا، معرضا خلال الفترة من 21 سبتمبر القادم إلى 12 يناير 2020، يتم خلاله عرض إحدى اللوحات المنسوبة للفنان الهولندي فان جوخ، والتي رسمت في عام 1887 وظلت موضع نقاش مستمر حول هويتها.

ويعتزم المتحف كشف النقاب عن أحدث الأبحاث فيما يتعلق بهوية وإعادة تسمية لوحة جوخ في أعقاب سلسلة من الجدل حيث يعتقد أنها للمبدع الهولندي أثناء إقامته في حي "مونمارت" في باريس مع شقيقه ثيو.

وقبل 8 سنوات، قرر المتحف أن الفلاح ذو القبعة هو فان جوخ ومن يقف إلى بجانبه مرتديا قبعة من القش هو شقيقه ثيو، إلا أن خبير الأعمال الفنية المستقل "فان هيوجتن"، رأى أن زملاءه في متحف فان جوخ مخطئون باعتقادهم أن اللوحة تصور المبدع الهولندي وشقيقه، مؤكدا أن الأسلوب الإبداعي الذي نفذت بواسطته اللوحة لا تمت بصلة إلى الأسلوب الإبداعي المتميز لفان جوخ، مرجحا أن تكون اللوحة لفلاحين هولنديين عاديين.