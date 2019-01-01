بوفون يكشف لغز قميصه الجديد مع يوفنتوس

قرر أسطورة حراسة المرمى الإيطالي، جيانلويجي بوفون، إرتداء القميص رقم «77» رفقة فريق يوفنتوس، عقب الإعلان رسميًا عن عودته للفريق بعد موسم قضاه في باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكثير من التكهنات أثارها النجم الإيطالي بعدما ظهر حاملًا للقميص رقم «77» خلال حفل تقديمه اليوم، الخميس، بعدما توقع الجميع أن يرتدي القميص رقم «1» الذي دومًا ما ظهر به في عرين البيانكونيري.

موقع «فورزا بارما» الإيطالي كشف سر اختيار المخضرم بوفون للرقم «77»، حيث نقل عنه تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر نادي «السيدة العجوز»، والتي قال خلالها: «لقد اخترت هذا الرقم من أجل تاريخي مع فاريق بارما».

من جانبه نقل موقع «جول» العالمي في نسخته الإسبانية، توضيحًا من الحارس الإيطالي في هذا الشأن بقوله: « ماذا سيكون قميصي؟ فكرت في "77" ، التي تمثل جزءًا من قصتي ، وكان لي مع هذا الرقم في بارما ذكريات جيدة، ولعبت موسمًا مثيرًا ».

كما أكد بوفون أن الحارس الحالي لليوفي فويتشيك تشيزني عرض عليه ارتداء القميص رقم «1»، كحال القائد جورجيو كيليني الذي عرض عليه شارة القيادة: « لقد تحدثوا معي في الأيام الأخيرة وقدموا لي القميص رقم 1 شارة القيادة، ولكن ليس من العدل أن آخذ الرقم 1 من الحارس الأساسي، وجورجيو مثل الأخ بالنسبة لي، لا يزال قائدًا».

وأعلن يوفنتوس اليوم، الخميس، عن عودة الحارس المخضرم، بوفون إلى قلعة البيانكونيري، بعد موسم واحد قضاه في باريس سان جيرمان الفرنسي.