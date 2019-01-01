افتتاح منظومة التشخيص عن بعد بمستشفى الفرافرة المركزي

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أعلن رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد محمد الفحام افتتاح وتشغيل وحدة العلاج عن بعد بمستشفي الفرافرة المركزي بحضور وفد من مهندسي تركيب شبكات العلاج عن بعد ومركز معلومات المحافظة.

وأشار الفحام - في تصريح اليوم الخميس - إلى توقيع الكشف الطبي بنجاح على حالة مرضية كتجربة للمنظومة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة لسد العجز بالتخصصات الطبية ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أكد أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع مديرية الصحة والمؤسسات الخيرية والجامعات المصرية والحكومية لدعم واحة الفرافرة بالقوافل الطبية المتخصصة والشاملة، بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين وتقديم خدمة الكشف الطبي والعلاج وإجراء العمليات بالمجان.