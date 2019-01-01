الخميس 4 يوليه 2019 10:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

ترامب للمهاجرين: ابقوا في بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 10:01 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 10:01 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العديد من المهاجرين المحتجزين في مراكز مكتظة يعيشون أفضل بكثير مما عاشوا في بلادهم وفي ظروف أكثر أمانا.

وكتب ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تم بناؤها بسرعة أو التي تم تجديدها، فما عليهم سوى ألا يأتوا وسيتم حل جميع المشاكل.

وجاءت تلك التغريدة بعد أسابيع من التقارير بشأن الظروف الصعبة والخطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود.

كما زار وفد من الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري مراكز الاحتجاز الحدودية ليخرج بقصص بشأن العائلات المنفصلة ونقص المياه، كما يُطلب من المهاجرين الشرب من دورات المياه.

وتدهورت الظروف داخل المراكز بعد القبض على عدد كبير من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك