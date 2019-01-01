تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو

أظهرت بيانات رسمية أوروبية نشرت اليوم الخميس، تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال مايو الماضي بشكل غير متوقع، وهو ما يشير إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت خلال مايو الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجع بنسبة 1ر0% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 3ر0% بعد تراجع بنسبة 4ر0% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 5ر0% خلال مايو الماضي، في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1ر0%. وتراجعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 3ر1% خلال الشهر نفسه.

في الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة خلال مايو الماضي بنسبة 3ر1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد نمو سنوي بمعدل 8ر1% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وبلغ معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة خلال مايو الماضي أقل مستوى له خلال العام الحالي.

يقول "بيرت كولين" المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك" إن هذه البيانات تثير الشكوك حول قوة قطاع الخدمات، مضيفا أن هذا قد لا يكفي لكي يتحرك البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد، لكنها تكفي لكي يقترب البنك من هذه الخطوة.