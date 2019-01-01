فضيحة تجسس في أوكرانيا بطلها الملحق العسكري الإيراني بكييف

ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن وسائل إعلام غربية كشفت النقاب عن أن أجهزة الأمن الأوكرانية اعتقلت مطلع العام الجاري اثنين من الإيرانيين في العاصمة كييف وعثرت في السيارة التى كانا يستقلانها على أجزاء لصاروخ أوكراني متطور من نوع "KH-31" المضاد للسفن.

وأشار الموقع الإلكتروني الروسي إلى أن سلطات الأمن الأوكرانية صادرت القطع العسكرية التي عثر عليها، وتم ترحيل الإيرانيين، وبينهما "عبدي بيان"، الذي كان يعمل ملحقا عسكريا في سفارة إيران بكييف.

وقال الموقع "إن رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني فاسيل هريتساك أبلغ الإدارة الأمريكية بهذه الواقعة خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى واشنطن".

وتشير التقارير - حسب روسيا اليوم - إلى إن صاروخ "KH-31" - الذي حاول الإيرانيون سرقة أجزائه - يطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم "AS-17 Krypton"، وهو صاروخ متقدم بعيد المدى ويعمل محركه النفاث بالوقود الصلب وتتجاوز سرعته 3 ماخ، أي 3 أضعاف سرعة الصوت ، وهذا الصاروخ مخصص لتدمير السفن ويتميز بنظام توجيه راداري نشط.