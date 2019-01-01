قاض يرفض طلب تاجر المخدارت المكسيكي إل تشابو لإعادة محاكمته

رفض قاض في نيويورك طلبا من فريق الدفاع عن تاجر المخدارت المكسيكي المدان خواكين "ال تشابو" جوزمان بمحاكمة جديدة.



وأدانت هيئة محلفين جوزمان (62 عاما) في فبراير بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة لعقود من الزمن.



والأربعاء، رفض القاضي بريان كوجان طلبا من محاميي جوزمان بإجراء تحقيق في سوء سلوك من أحد أعضاء هيئة المحلفين وإمكانية إعادة المحاكمة.



وقال فريق الدفاع عن جوزمان إن موكلهم لم يحصل على محاكمة عادلة، وأشاروا إلى مقابلة مع أحد أعضاء هيئة المحلفين، قال فيها إن المحلفين وأخرين كانوا يتابعون بشكل روتيني التغريدات على موقع تويتر أثناء نظر القضية وأصبحوا على علم بالتقارير الإخبارية وهو ما يتناقض مع أوامر القاضي.