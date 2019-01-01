أليتاليا تسحب حملة إعلانية بعد اتهامات بالعنصرية

قدمت شركة الخطوط الجوية الإيطالية " اليتاليا" اعتذارها، وسحبت حملة إعلانية يظهر فيه شخص يضع مساحيق تجميل تظهره داكن البشرة ليشبه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك بعدما تعرضت الحملة لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في بيان لها " أليتاليا تعتذر بشدة عن أي إساءة تسبب فيها مقطعها الدعائي على خط واشنطن. ولقد تم سحبه منذ ذلك الحين. وبالنسبة لشركتنا، احترام الجميع أمر إجباري.

لم يكن في نيتنا أبدا الإساءة لأحد، وسوف نتعلم من ما حدث".

وقد تعرضت الحملة لانتقادات واسعة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كما تم توجيه اتهامات بالعنصرية للشركة.