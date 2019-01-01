ليبيا: استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس

استأنفت حركة الملاحة الجوية -صباح اليوم الخميس- بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر مسؤول بمطار معيتيقة الدولي - حسبما ذكرت قناة "العربية" الحدث الإخبارية اليوم -: "إنه تم استئناف حركة الملاحة بعد ساعات من إعلان الملاحة الجوية الليبية توقف العمل بمطار معيتيقة؛ إثر تعرضه لقصف جوي لم يسفر عن سقوط ضحايا".

كان الجيش الليبي قد أكد، أمس الأربعاء، أنه تمكن من تدمير غرفة عمليات التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، واتهم تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق عسكريًا، وتقديم غطاء جوي لتقدمها بواسطة طائراتها المسيرة.

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية ويستخدم كبديل لمطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.