إيران تمنع المغنية البريطانية جوس ستون من دخول برها الرئيسي

منعت السلطات الإيرانية المغنية البريطانية جوس ستون، من السفر من جزيرة كوش في الخليج إلى البر الرئيسي الإيراني.

كانت ستون، التي برعت في الغناء على موسيقى السول الحديثة، قد وصلت يوم الأحد الماضي عبر سلطنة عمان إلى جزيرة كيش الواقعة قبالة البر الرئيسيّ الإيرانيّ في الخليج.

وكانت ستون ترغب في دخول البر الرئيسي الإيراني ولكن تم منعها لأنه لم يكن لديها المستندات اللازمة للدخول، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" اليوم الخميس .

وقالت سلطات الجزيرة إن العازفة الموسيقية والمغنية ستون لم تحتجز حتى الآن، وهو ما يتناقض مع ما ذكرت المغنية في صفحتها على موقع إنستجرام من أنه تم احتجازها بعد دخولها الجزيرة، ولكنها غادرتها بعد ليلة واحدة قضتها في مطار الجزيرة وتوجهت في الرحلة الجوية التالية إلى الإمارات العربية المتحدة.

ولا يحتاج السياح الأجانب الراغبون في التوجه إلى كيش - وهي منطقة تجارة حرة على الخليج – إلى تأشيرة دخول لأن الجزيرة ليس بها إمكانيات للوصول إلى اليابسة الإيرانية.

ومن ثم يعتقد أن الإيرانيين يخشون من تنظيم ستون (32 عاما) لحفلة موسيقية هناك، وهو أمر محظور تماما إلا بموافقة السلطات الإيرانية.

وأعرب كثير من الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم لقرار السلطات، وقال شخص في تعليق له: "العزيزة جوس ، لم يسمح لك بالدخول إلى إيران، ولكنك في قلوب جميع الإيرانيين بصوتك الرائع دائما."

كان الموسيقي الألماني كريستوفر فون دايلين أحد الموسيقيين الغربيين القلائل الذين سمح لهم بالظهور أمام الجمهور في إيران، حيث قدم حفلتين موسيقيتن بصحبة فرقته "شيلر" خلال ديسمبر 2017 مارس 2018 بالعاصمة طهران. وقد نفدت جميع تذاكر مقر الحفلين.