السلطات التركية تعتقل ثلاث فرنسيات يشتبه في انتمائهن لداعش

اعتقلت السلطات التركية ، ثلاث فرنسيات يشتبه في انتمائهن لتنظيم "داعش" الإرهابي ، وتسعة أطفال برفقتهن ، لدى محاولتهم الدخول إلى تركيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - التي بثت النبأ اليوم الخميس، أن الفرنسيات المشتبه بهن، جرى البحث عنهن من قبل "الانتربول" البوليس الدولي ، فيما تم توقيفهن في مدينة "كلس " الواقعة على الحدود السورية، فيما تم نقل الموقوفين "الاثنى عشر" إلى مديرية الهجرة ، في انتظار ترحيلهم خارج البلاد.

ومن جانبه ، أفاد مصدر "مطلع " بأن إحدى المعتقلات هي : جينيفر كلان، ابنة أخ الشقيقين: فابيان وجان ميشيل كلان، اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا، وهي أيضا زوجة المتشدد الفرنسي، كيفن جونو، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في العراق في 26 مايو الماضي، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".