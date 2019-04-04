حكومة العراق: تركيا تسيئ للسلم الإقليمي وتعتدي على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية

طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت، بالوقف الفوري للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية"، مضيفا: "نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيئ للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".

وطالب المتحدث العراقي بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيئ للسلم الإقليمي، فضلا عما تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية، موضحا أن الحكومة العراقية سلمت سفير تركيا لدى بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها.

وحمل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.