ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتسريب أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاضطلاعهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق (الواتس آب) بالهواتف المحمولة لتسريب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.