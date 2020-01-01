 ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتسريب أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة - بوابة الشروق
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ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتسريب أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

أ ش أ
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 6:30 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 6:30 ص

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاضطلاعهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق (الواتس آب) بالهواتف المحمولة لتسريب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.

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