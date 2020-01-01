روسيا: وفيات كورونا تتجاوز 10000 حالة

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في روسيا 10000 حالة، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية في موسكو اليوم السبت.

وأوضحت السلطات أن عدد حالات الوفيات التي تم تسجيلها مؤخرا وصل إلى 168 حالة.

ولا يزال أكبر عدد لوفيات كورونا على مستوى العالم موجودا في الولايات المتحدة بنحو 130 ألف حالة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في روسيا، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، إلى 675 ألف حالة، وتسجل البلاد نحو 7000 حالة إصابة جديدة يوميا.

وشهدت روسيا ولاسيما في العاصمة موسكو قيودا صارمة على التجول على مدار عدة أسابيع الأمر الذي أدى إلى تخفيض عدد حالات الإصابة بعض الشيء.

ولا يزال تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في الأماكن العامة ساريا لكنه لا يتم الالتزام به في كل مكان.

وتكرر ورود تقارير تشير إلى أن روسيا تخفف من إحصاءاتها الخاصة بكورونا، لكن ممثلي السلطات الروسية ينفون ذلك بشكل قاطع، وكان قد تم إقالة باحث متخصص في الدراسات السكانية (ديموغرافيا) في مكتب الإحصاء الروسي مؤخرا، وذكرت تقارير أن الرجل كان قد شكك في البيانات الرسمية.