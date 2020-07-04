لماذا تغير عصافير الدوري الكندية نغمتها؟

خلال الفترة الماضية، لا سيما مع تطبيق إجراءات الإغلاق والالتزام في المنزل، باتت عصافير الدوري تحتل مساحة كبيرة من التعليقات الساخرة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من المراهقين والشباب في مصر، والذين اعتادوا النوم في وقت متأخر من الليل، تزامنا مع انطلاق الطيور والعصافير في الساعات الأولى من الصباح بحثا عن رزقها، وهو ما وضع الطرفين في علاقة مزعجة، ما بين رغبة من البشر في النوم، وطبيعة فطرت عليها العصافير منذ الأزل، فزقزقاتها هي لغتها وحديثاها مع بني جنسها، ومن الواضح طبقا لدراسة جديدة أنها تقلد بعضها بوتيرة متسارعة، وهو ما قد يفسره البعض ممن يرغب في النوم صباحا، وبشكل غاضب، بأن تلك العصافير تعانده.

قبل هذا، اعتاد البشر حول العالم سماع نغمات طيور الدوري الجميلة، صباحا وفي أوقات العصر، ولسنوات قلد الكنديون صوت عصفور الدوري، بل وتأليف مقاطع تشبه نغماتها التركيبة اللحنية ذات النوتات الثلاث الخاص بالعصفور، وهو أمر ربما يفعله الكثيرون حول العالم.

خلال خمسينات القرن الماضي، كان محبو الطيور في كندا يميزون بسهولة صوت عصفور الدوري، لنغمته المميزة والتي تختتم بنوتات ثلاث، لكن ما حدث من تغير في النغمة المميزة خلال العقود الأخيرة، دفع بالعلماء إلى تحليل أسباب هذا التحول، ولاحظوا في نهاية القرن الماضي، أن لدى هذه الطيور في غرب كندا حسا ابتكاريا، جعلها تغيير نغمتها لتصبح مكونة من نوتتين بدلا من ثلاث.

من غرب كندا إلى شرقها، امتدت الظاهرة خلال العقدين الماضيين لتشمل أنحاء كندا، وهو ما اعتبر مثالاً نادراً على عملية التبادل السريع في السلوك الحيواني، باستبدال صوت بآخر لدى أجناس من الطيور.

بحسب موقعي "ساينس نيوز"، و"فرانس برس"، يصف كن أوتر، عالم البيئة السلوكي في جامعة شمال كولومبيا البريطانية بكندا، في دراسة نشرت نتائجها في مجلة "كارنت بايولوجي"، أول أمس، السرعة المذهلة التي حلت فيها النغمة الجديدة ذات النوتتين محل النغمة التقليدية المعروفة لطيور الدوري الكندية، بأن الأمر أشبه بشخص يتحدث بلهجة ما وينتقل إلى منطقة تتحدث بلهجة مختلفة، فتكون لهجته محط إعجاب من حوله ويعتمدونها في حديثهم، ومن ثم تصبح لكنته هي الشائعة خلال سنوات معدودة.

• النغمة ذات النوتات الثلاث

• النغمة ثنائية النوتات

وثق أوتر وزملاؤه تبني العصافير للنغمة الجديدة ذات النوتتين، ففي عام 2005 غرد ذكر واحد فقط النغمة من أصل 76 ذكرا ممن شملهم البحث النغمة المنتهية بنوتتين. وفي عام 2014 غرد 22% من 101 من الذكور الذين شملهم البحث النغمة الجديدة. وفي عام 2017 اعتمد ما يقرب من 92 من الذكور المسجلين النغمة الجديدة.

استند الباحثون إلى 1785 تسجيلا بين العامين 2000 و2019، سجلها مواطنين وكانت منشورة على مواقع متخصصة، كانت أكثرية التسجيلات تتضمن نغمة ثلاثية النوتات في 2004، لكن بعد 10 سنوات بدا أن جميع ذكور الدوري اعتمدت الغناء بالنغمة ثنائية النوتات. وفي 2015 كانت طيور الدوري في غرب كندا تغرد بنغمة ثنائية النوتات، وفي العام الماضي كان للنغمة الجديدة حضورا قوياً في المنطقة نفسها. وبتلك الوتيرة قد تصبح النغمة الثلاثية المعتادة تاريخياً لدى عصفور الدوري الكندي شيئا من الماضي، وذكرى لا وجود لها سوى في تسجيلات علماء الطيور.

في العادة، تغرد ذكور العصافير لتحديد نطاق سيطرتها بنغمة موحدة، وفي العادة إذا ما طرأ تبدل في نغمة الغناء فإنه يبقى محصوراً في نطاق جغرافي محدد ولا يتمدد إلى الأراضي المجاورة. ويقول كن أوتر: "هذه من أولى الدراسات التي تظهر أثراً من هذا النوع على نطاق جغرافي بهذا الاتساع".

لكن كيف غزت النغمة الجديدة كل هذه المساحة؟ لاحظ العلماء أن طيور الدوري من المناطق الكندية المختلفة تختلط خلال الشتاء في مناطق جنوب الولايات المتحدة، ثم يعود كل منها إلى منطقته في الربيع. ويبدو أن الذكور الصغيرة من هذه الطيور، تعلمت النغمة الجديدة في سهول ولايتي تكساس وكانساس الأميركيتين، لتطغى النغمة بشكل غامض. حيث بينت دراسات سابقة أن الطيور الصغيرة قادرة على تبني نغمة غناء غريبة بعد سماع تسجيل عنها.

لكن لفهم سبب تخلي الطيور الذكور طوعاً عن نغمة الغناء التاريخية، يتعين على الباحثين التحقق من فرضيات مختلفة، ويرى كن أوتر أنه من الممكن أن هذا التغيير قد راق للطيور الإناث ونقلت هذه "العدوى" إلى صغار الذكور.





