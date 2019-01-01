الكاميرون تعقد أول محادثات سلام مع قادة الانفصاليين

قال زعيم انفصالي ومصدران أمنيان يوم الجمعة إن ممثلين عن الحكومة الكاميرونية عقدوا محادثات هذا الأسبوع مع القادة الرئيسيين لتمرد انفصالي للناطقين بالإنجليزية وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع عام 2017.

وقال جوليوس أيوك تابي أبرز زعيم انفصالي والذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في اتهامات تتضمن الإرهاب إن الاجتماع عقد يوم الخميس لبحث إمكانية وقف إطلاق النار.

واندلع العنف عام 2017 بعد أن قمعت الحكومة احتجاجات سلمية قام بها مدرسون ومحامون في المناطق الناطقة بالإنجليزية للاحتجاج على تهميش الأغلبية الناطقة بالفرنسية لهم.



وأودى القتال بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص وأرغم مئات الآلاف على النزوح عن ديارهم.

كانت سويسرا قد توسطت العام الماضي في محادثات بين الحكومة وزعماء انفصاليين منفيين لكن هؤلاء القادة اعتبروا أقل نفوذا من تابي ولم تفض المناقشات إلى أي نتائج مهمة.



وقال تابي الذي أعلن نفسه رئيسا لدولة مستقلة ناطقة بالإنجليزية أطلق عليها الانفصاليون اسم أمبازونيا إن تسعة من قيادات الانفصاليين شاركوا في الاجتماع الذي أعقب دعوات من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وأضاف تابي في بيان ”ما زلنا متمسكين باستعادة استقلال أرض الوطن“. لكنه لم يقدم تفاصيل عما دار في المحادثات.