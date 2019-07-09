مدير التوجيه بالجيش الليبي: تركيا تسعى لرفع سقف مطالبها في ليبيا عبر الوفاق

كشف العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، الأهداف الاستعمارية التي ترغب تركيا في تحقيقها على حساب الشعب الليبي، من خلال استغلال ثرواته والاستيلاء عليها.

وقال محجوب وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - إن تركيا تسعى للحصول على مكاسب اقتصادية في ليبيا، وتحاول استغلال المجموعات المسلحة في طرابلس للبقاء في حالة من الفوضى واستدعائها عند الحاجة، وذلك لتحقيق أهداف أنقرة.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لرفع سقف مطالبها في ليبيا عبر حكومة الوفاق، والمليشيات والمرتزقة الإرهابيين الذين ترعاهم أنقرة، لمحاربة الجيش الوطني الليبي، كي يكون هناك طرف يملي إرادته ويفعل ما يريده في ليبيا، لحماية حكومة الصخيرات في وجه الشرعية.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي أن مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج تحتاج لشرعنة البرلمان، ولا يمكن للجماعات التي تدعي الحكم في طرابلس أن تحظى بالشرعية من البرلمان الليبي، الذي يمثل المؤسسة الليبية الوحيدة المنتخبة في البلاد.