نائبة محافظ أسوان تتبرع بالبلازما لعلاج المصابين بعد تعافيها من كورونا

تبرعت الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان ببلازما الدم اليوم السبت باعتبارها أحد المتعافين من فيروس كورونا وذلك بمقر المستشفى الجامعي بأسوان.

وذكر بيان صادر عن محافظة أسوان اليوم، أن نائبة المحافظ أكدت أن التبرع بالبلازما يعد عمل وواجب وطني يجب تلبيته للمساهمة في إنقاذ حياة أهلنا من المرضى والمصابين ومواجهة جائحة كورونا الخطيرة والقضاء عليها في أقرب وقت.

وناشدت الدكتورة غادة يحيى جميع المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية بأهمية التبرع بالبلازما لدعم الجهود الصحية المبذولة والمساهمة في إنجاح مبادرة وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا ببلازما المتعافين.

وأشارت إلى أن أهم الشروط التي حددتها وزارة الصحة للتبرع بالبلازما هي وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وجود نتيجة مسحتين سلبيتين كدليل لتعافي المصاب، فضلاً عن مرور 14 يومًا للمتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.