وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عن خدمة تطوعية جديدة في الجيش

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن خدمة تطوعية جديدة في الجيش.

وخلال ندوة افتراضية لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قالت كرامب-كارنباور، التي تتزعم الحزب، اليوم السبت إنه اعتبارا من عام 2021 سيتم تطبيق خدمة جديدة تحت عنوان "عامك من أجل ألمانيا".

وأوضحت كرامب-كارنباور أن الشباب الذين سيقررون الانضمام إلى الخدمة، سيتلقون تدريبا عسكريا لمدة ستة أشهر في مسقط رأسهم، وفي أعقاب ذلك سينضمون إلى خدمات احتياطية في أماكن قريبة من موطنهم لمدة ستة أشهر. ومن المنتظر أن ينضم أول المتطوعين في عام 2021.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن من المنتظر أن يتم طرح الخطة نهاية تموز/يوليو الجاري كما أن من المنتظر أن يتم البدء في حملة دعاية. وأضاف أن جائحة كورونا أظهرت مؤخرا مدى أهمية المساعدة التي قدمها الجيش الألماني واحتياطيه في جميع ربوع ألمانيا.

وقال المتحدث إن الجيش يعتزم من خلال هذه الخدمة الجديدة تعزيز قدراته الدفاعية على مستوى ألمانيا وعلى مستوى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في نفس الوقت.

وجددت الوزيرة مطالبتها للشباب بتخصيص " عام لألمانيا" بوجه عام، لكنها لم تتطرق إلى تصريحات ايفا هوجل، المفوضة الجديدة للجيش التي أثارت نقاشا في وقت سابق عن إعادة تطبيق التجنيد الإجباري، وقالت : " أرى أن تعليق التجنيد الإجباري كان خطأ فادحا، وعلينا أن نحلل هذا القرار بصورة نقدية للغاية".