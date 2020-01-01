إيران تفرض ارتداء الأقنعة الطبية لمكافحة فيروس كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن ارتداء الأقنعة الطبية سيكون إلزاميا في الأماكن العامة والمزدحمة بداية من الغد في جميع أنحاء البلاد ضمن خطة طهران لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال روحاني خلال اجتماع في مقر لجنة مكافحة جائحة كورونا - حسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- إن الهيئات المختلفة خاصة الحكومية ستقدم الخدمات للمواطنين الملتزمين بالبروتوكلات الصحية الواقية ويرتدون الأقنعة الطبية.

وأضاف روحاني ،أن موظفي الهيئات أيضا سيكونوا قادرين على الذهاب للعمل فقط إذا ارتدوا الأقنعة الطبية والتزموا بالبروتوكلات الصحية، مشددا على أن القطاع الصناعي سيستمر في العمل تحت مراقبة تطبيقهم لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وحول التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد، قال روحاني إن نمو الاقتصاد العالمي هبط إلى -3% نزولا من 2.9% منذ تفشي الأزمة، لافتا إلى أن نحو 2.7 مليار شخص على مستوى العالم تأثروا بالأزمة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا.

وسجلت إيران، اليوم السبت، 2449 إصابة و148 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 237 ألفا و878 حالة، والوفيات إلى 11408.