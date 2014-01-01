وكيل البرلمان لـ «الشروق»: المجلس إضافة قوية للحياة النيابية ويسمح بمزيد من الرأى والرأى الآخر



تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، إنه سيتم الإعلان عن موعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمنى للعملية الانتخابية المرتقبة.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأول الخميس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا قانون مجلس الشيوخ.

من جهته، أكد وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى «مجلس الشيوخ» إضافة قوية للحياة النيابية، واستعادة قيمة تشريعية هامة، مشيرا إلى أن من يراجع التاريخ سيجد أن مجلس الشيوخ كان له مواقف وطنية وتشريعية هامة سجلت له على مدى الفترة الماضية، وعودته مرة أخرى ضرورية وستعبر عن إرادة شعبية.

وأوضح الشريف أن عودة الشيوخ يسمح بمزيد من الرأى والرأى الآخر، كما سيكون له دور فى إحياء الحياة الحزبية، واستكمال عملية الإصلاح السياسى.

ولفت إلى أن ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين معمول به فى عدد من الدول المتطورة؛ لأنه يمثل ضمانة أساسية للإنجاز فى العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأن واستفاضة فى كلا المجلسين الأمر الذى يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، والاطمئنان إلى استجابة القوانين لمتطلبات الحياة العامة فى المجتمع ويحقق الاستقرار القانونى.