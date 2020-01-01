 أمريكا تتسلم أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي النيجيريين لاتهامه بالاحتيال الإلكترونى - بوابة الشروق
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أمريكا تتسلم أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي النيجيريين لاتهامه بالاحتيال الإلكترونى

واشنطن / أبوجا - د ب أ
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 9:53 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 9:53 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم تسليم أحد النيجيريين ويعتبر من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الولايات المتحدة من دبي ليواجه اتهامات بالاحتيال.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة العدل الأمريكي أنه تم نقل رامون أولورونوا عباس، جوا إلى شيكاغو في 2 يوليو ومثل أمام المحكمة في اليوم التالي.

ويعد عباس من المشاهير على إنستجرام، حيث إنه يحظى بمتابعة 4ر2 مليون شخص وينشر بشكل منتظم صورا له مع سيارات فارهة أو على متن طائرات خاصة.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة أن عباس يواجه اتهامات تتعلق بالتآمر لغسل ملايين الدولارات من عمليات احتيال وجرائم أخرى.


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