لماذا حظرت باكستان لعبة بابجي؟

بعد تلقت العديد من الشكاوى، حظرت باكستان لعبة "PUBG "؛ وهي لعبة قتالية متعددة الأطراف؛ حيث ذكرت أن اللعبة تسبب الإدمان، إضافة إلى أنها مضيعة للوقت وتشكل تأثيرًا سلبيًا خطيرًا على الصحة البدنية والنفسية للأطفال.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية "PTA" إنها علقت دخول اللعبة إلى شبكة الإنترنت، لحين انتظار جلسة المحكمة العليا.

وتم الإبلاغ أيضًا عن حالات الانتحار المنسوبة إلى لعبة PUBG، ودعت محكمة لاهور (LHC) ؛ المحكمة الباكستانية العليا، هيئة الاتصالات النظر في القضية والبت في الأمر بعد جلسة الاستماع إلى أصحاب الشكوى التي ستقام في 9 يوليو، ووفقا لموقع "جولف توداي" الإماراتي.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن الشرطة في لاهور أوصت بحظر اللعبة الشهر الماضي بعد أن انتحر مراهق يبلغ من العمر 16 عاما بعد هزيمته في اللعبة.

وتشبه PUBG الشخصيات المتنافسة مع بعضها البعض في معركة افتراضية حتى الموت، وأصبحت تشبه إلى حد كبير سلسلة الكتب والأفلام الضخمة "ألعاب الجوع"، وغدت واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم.

ولم تكن الخطوة الباكستانية هي الوحيدة وإنما جاءت في أعقاب حظر مماثل في الأردن والعراق ونيبال وولاية جوجارات الهندية وإقليم آتشيه الإندونيسي.

"بابجي تقود الأطفال نحو مصير كارثي"

لم تقتصر الآثار السلبية للعبة على الإدمان والعنف وحسب وإنما أثبت أنها تقود الأطفال نحو عالم الجريمة والتفكير السلبي؛ إذ حذر العلماء النفسيين من هذه الألعاب وبخاصة للأطفال.

وأفادت التقارير بأن شابا يبلغ من العمر 22 عامًا بات مدمنًا لهذه اللعبة القتالية، حتى انتهى به الحال إلى الانتحار في منزله في ولاية ماهاراشترا الهندية الشهر الماضي، بينما قتل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا نفسه بعد فترة طويلة من اللعب أثناء الليل في كوتا بإندونيسيا، وفقا لموقع "لايف مينت" الهندي.

وفي راجستان قام فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في هواندي بولاية ماهاراشترا بقتل شقيقه الأكبر، لتوبيخه على لعب PUBG على هاتفه المحمول.

وقال الرئيس السابق لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية جي مادهافان ناير، يوم الجمعة إن لعبة PUBG تضر أكثر مما تنفع، حيث تعرض الأطفال لعالم الجريمة والحرب، إذ أنها تعرضهم لجميع أنواع التفكير السلبي.

وأضاف نير إن اللعبة لا تعزز المهارة أو القدرة الفكرية للاعبين، وخاصة الأطفال، مضيفا إلى أنها تدفعهم إلى الميل للعب حتى الفوز، مما يؤدي إلى الإدمان ومضيعة الوقت، كما أنها تساعد على نمو العقلية الإجرامية.

"إجراءات لوقف اللعبة"

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية إن أي لعبة على الإنترنت خاصة للأطفال، يجب أن تمتثل لأفضل المعايير الدولية أولا، ويجب مساءلة مطوري الألعاب والناشرين، كما أن الأمر يتعلق بالرقابة من جانب الوالدين والتصنيفات العمرية.

ووفقا لموقع "باكستان بوينت نيوز"، ناشدت هيئة الاتصالات الآباء قائلة: "لا بد من حرص الوالدين على عدم تعريض أطفالهم لمثل هذه الألعاب"، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأضرار المثيرة للقلق الناجمة عن الألعاب عبر الإنترنت.

وتابعت: "وجدنا الأطفال لا يضيعون وقتهم فحسب، بل يلجأون إلى الميول الانتحارية؛ حيث إن اللاعبين لم يتحملوا الهزيمة التي تسببت فيها المباراة، مما دفعهم إلى الانتحار.

وفي نهاية الأمر، حظرت شرطة ولاية البنجاب الهندية اللعبة؛ معللة ذلك بأنها مضيعة للوقت وتشكل تأثيرا سلبيا خطيرا على الصحة البدنية والنفسية للأطفال، بعد أن تم الإبلاغ عن زيادة حالات الانتحار المنسوبة لها.