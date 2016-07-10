ضبط طالب يدير صفحتين وقناة لتسريب امتحانات الثانوية العامة على تطبيقات التواصل الاجتماعي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائم على إدارة صفحتين وقناة لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشر المسؤول عن إدارة الصفحة المسماة (شاومينج 2020)، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشاركات تتضمن ادعاء قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات أنه وراء ارتكاب الواقعة، "طالب" - مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطني، والأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول "المستخدم في ارتكاب الواقعة"، وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها، كما تبين إدارته للصفحة المسماة (بالغش اتجمعنا 2020) عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذا القناة المسماة (تسريبات الثانوية في سرية) عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام"، ووجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة أثناء انعقاد لجان الامتحان نظير مبالغ مالية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بغرض مساعدة الطلاب والاستفادة منهم ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.