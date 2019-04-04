المرصد: مقتل 18 من القوات السورية و26 من داعش جراء اشتباكات في البادية السورية

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان -مقره لندن- مقتل 44 عنصرا من القوات السوري وتنظيم داعش، خلال الساعات الـ48 الماضية، في اشتباكات عنيفة تخللتها غارات روسية في البادية السورية.

وقال المرصد - حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - إن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما، ليل الخميس الجمعة، على مواقع القوات السورية في محيط مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، اندلعت إثره اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين، فيما تدخلت الطائرات الحربية الروسية دعما للقوات السورية.

وأوضح المرصد أن 26 عنصرا من داعش قتلوا جراء الاشتباكات والغارات، كما أودت المعارك بحياة 18 من قوات السورية.

جدير بالذكر أن التنظيم لا يزال ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولا إلى الحدود العراقية.

ويشن عناصر تنظيم داعش بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام في المنطقة، تستهدف أحيانا منشآت للنفط والغاز.