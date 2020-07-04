نشوب حريق في محطة للغاز بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران

اندلع حريق، اليوم السبت، في محطة "مدحج زرجان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران.

وأوضح رئيس دائرة الإطفاء في محافظة الأهواز إبراهيم قنبري - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الحريق جاء نتيجة انفجار أحد محولات الكهرباء فيها، مشيرا إلى أنه تم إرسال خمس سيارات إطفاء و15 رجل إنقاذ لإخماد الحريق، وأنه لا تتوفر معلومات حول مساحة الحريق.

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، أمس الجمعة، أنها تلقت معلومات من إيران بشأن حريق منشأة "نطنز" النووية لتخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن الحريق أخمد بسرعة، ولم تكن هناك مواد نووية أو مواد مشعة أخرى في المبنى.

وذكرت الوكالة الدولية - في بيان من مقرها في فيينا - أن طهران أفادت بعدم معرفة سبب الحريق بعد.