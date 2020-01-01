النمسا تطبق إجراءات إضافية لمنع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا

أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي عن تطبيق إجراءات إضافية في البلاد لمنع تفاقم الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال انشوبير - في تصريحات اليوم السبت - إن الإجراءات تشمل مراكز إنذار تعمل مثل "إشارات المرور" لتحديد مناطق ووتيرة الإصابات في مقاطعات مختلفة بجائحة كورونا.. لافتا إلى أنه سيتم التركيز على إجراء المزيد من الاختبارات الطبية والتدابير الوقائية استعداد لموسم الخريف المقبل والذي من المتوقع أن يشهد تسارع عدد الإصابات الجديدة.

ولفت وزير الصحة إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في النمسا حيث تم تسجيل 115 إصابة في 24 ساعة.. واصفا التوقيت الحالي بأنه مرحلة حاسمة في الحرب ضد الوباء ومتوقعا انفجار الإصابات مرارا وتكرارا في مناطق إقليمية محددة.

وشدد الوزير على أن وزارة الصحة سوف تقوم على الفور بتضييق نطاق الإصابات الجديدة بسرعة كبيرة بحيث يمكن منع انفجار الإعداد مرة أخرى.