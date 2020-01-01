ترودو يبحث مع ترامب عقد قمة ثلاثية تضم المكسيك الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان سيحضر قمة ثلاثية بشكل شخصي في واشنطن الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الأربعاء المقبل في واشنطن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن ترودو قوله في تصريحات للصحفيين قرب أوتاوا إننا "لا نزال في محادثات مع الأمريكيين بشأن ما إذا كان من المنطقي عقد قمة ثلاثية الأسبوع المقبل. نحن قلقون بشكل واضح حيال المسألة المقترحة للتعريفات الجمركية على الألومنيوم والصلب التي روج لها الأمريكيون مؤخرا".

وقال ترودو إنه "قلق أيضا بشأن الوضع الصحي وواقع فيروس كورونا الذي لا يزال يضرب كل دولنا الثلاث".