مخاوف من وفاة عدة أشخاص بسبب أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في اليابان

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ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت أنه يخشى أن يكون العديد من الأشخاص قد توفوا بعد أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت جنوب غرب اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أن هناك شخصا واحدا توفي فيما تبين أن 17 آخرين "لم تظهر عليهم أي علامات للبقاء على قيد الحياة" وهي عبارة غالبا ما يتم استخدامها في اليابان قبل الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي من قبل السلطات.

وجميع الضحايا من إقليمي كوماموتو وكاجوشيما الأكثر تضررا بجزيرة كيوشو وهي واحدة من الجزر الرئيسية في اليابان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن العديد من الأشخاص الآخرين في الإقليمين اعتبروا في عداد المفقودين، دون ذكر عدد محدد.

وكانت السلطات اليابانية قد أمرت 200 ألف من السكان في جنوب غرب البلاد بمغادرة منازلهم والذهاب إلى مناطق آمنة بسبب الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأمرت السلطات في إقليمي كوماموتو وكاجوشيما، في جزيرة كيوشو، وهي إحدى الجزر الرئيسية باليابان، أكثر من 200 ألف شخص بمغادرة منازلهم والبحث عن ملجأ اليوم السبت.

وأظهرت صور التقطتها مروحيات، بثها التلفزيون الياباني، مياه عكرة تغطي المنازل والشوارع والسيارات وأجزاء من أحد الجسور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين في إقليم كوماموتو الأكثر تضررا دفنا بسبب انهيار أرضي، لم يظهرا أي علامات على كونهما على قيد الحياة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار على ضفافها مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

كما تم استدعاء الجيش للمساعدة في تقديم خدمات الطوارئ.

كما أصدر خبراء الأرصاد الجوية في طوكيو أعلى مستوى تحذير لعدة مناطق