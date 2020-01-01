سجلات مزورة بالفلبين تترك أثرا مضللا للرئيس التنفيذي لـ«وايركارد» الألمانية

ذكر وزير العدل الفلبيني، ميناردو جيفارا، اليوم السبت، أن مسؤولي هجرة زوروا سجلات تظهر أن جان مارساليك، رئيس العمليات السابق لشركة "وايركارد إيه.جي" الألمانية وصل إلى البلاد وغادر متوجها إلى الصين الشهر الماضي.

وأضاف وزير العدل أن تحقيقا توصل إلى أن مارساليك مر عبر الفلبين في 23 يونيو الماضي، في طريقه إلى الصين، استنادا إلى إحدى اللقطات التي بثها تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" وبيانات شركة الطيران وسجلات أخرى.

وقال للصحفيين "تحول التحقيق الآن إلى الأشخاص الذين وضعوا المدخلات المزيفة في قاعدة البيانات ودوافعهم".

وأضاف "إن مسؤولي الهجرة الذين شفروا هذه المدخلات الوهمية، تم إعفاؤهم من العمل ويواجهون الآن عقوبات إدارية. سأصدر تعليمات للمكتب الوطني للتحقيقات للتحقيق في تلك القضية بشكل أعمق وتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ألمانيا أصدرت مذكرة توقيف بحق مارساليك بعد أن فصلته "وايركارد" في 22 يونيو ولم يتمكن مدققو الحسابات من العثور على حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) نقدا في شركة خدمات الدفع. ولا يزال مكان رئيس العمليات السابق غير معروف.

ولم يحدد جيفارا عدد مسؤولي الهجرة الذين تورطوا في تزوير السجلات.