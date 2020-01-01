أنيسة حسونة عن قضية الشاب المتحرش: اتخاذ هذا الأمر باستهانة يضيع مستقبل الفتيات

قالت النائبة أنسية حسونة، عضو مجلس النواب، إن التحرش بالفتيات خطر على تماسك المجتمع، لافتة إلى أن الواقعة الخاصة بالشاب المتحرش الأخيرة، بها نوع من الاستهانة والكرامة الإنسانية للمرأة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المدرسة والمنزل والإعلام لهم دور في التوعية بخطر التحرش، مضيفة: «اتخاذ هذا الأمر باستهانة يضيع مستقبل الفتيات، وينقصنا شيء في التربية».

ولفتت إلى حاجة المجتمع إلى العمل على الإصلاح الثقافي للتفكير بدءًا من المدرسة والمنزل، مستنكرة مظاهر الاستهانة بالفتاة وكرامتها؛ بسبب خوفها على الفتيات والمجتمع.

وذكرت عضو مجلس النواب أنها تلاحظ كم الاستهانة وإلقاء اللوم على المرأة أو الفتاة بسبب ملابسها، معربة عن ثقتها في النائب العام وإجراءاته بشأن قضية الشاب المتحرش.

وتابعت: «الأمر في شأن القانون، وننتظر الإعلان أن الأمر به نوع من الردع الأخلاقي»، متوجهة برسالة للفتيات بتقديم البلاغات ضد المتحرشين لأنه يساعد الفتيات أنفسهن والغير.

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تقدمه اليوم، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة الشهيرة التى أثيرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وإنشاء مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام جروب على هذا الموقع، لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء أرسلها الشاب إليهن.