تم وضع نصب تذكاري على شرف سائقي الدليفري جنوب العاصمة موسكو؛ تكريما لدورهم في تسهيل إجراءات الحجر المنزلي للمواطنين.

ونقلت "فرانس 24" عن اتحاد شركات التسويق الإلكتروني الروسية بما فيها شركة أوزن إن، أنها أرادت الاحتفاء بالدور الهام الذي لعبه 60 ألف عامل دليفري تابع للاتحاد خلال شهور الحجر المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصمم الفنان أليكساي جراكوفيتش، النصب الذي يحوي رسمة لشخص يتحدث بهاتف جوال وبجانبه صندوق طلبات، بينما كتب على النصب من الأعلى "لأولئك الذين جعلوا الحجر المنزلي أمرا سهلا".

جاء ذلك بعد أيام من مظاهرة لعمال دليفري شركة "دليفري كلوب" في موسكو، الذين هتفوا خلال فيديو متداول بأنهم ليسوا عبيدا ولا روبوتات؛ احتجاجا على رفع مسافة توصيل الطلبات للعمال غير المزودين بسيارات أو دراجات لـ5 كيلومترات، مع رفع العقوبة المالية على المتأخرين بالتوصيل.

ويقول إيفان فيسا، رئيس اتحاد عمال الدليفري، إن النصب التذكاري لفتة جيدة، مضيفا أنه يصعب تقدير الدور الذي يقوم به العمال الذين أصيب بعضهم بالفيروس ليخسروا قوت يومهم.

يذكر أن حصيلة الأجور اليومية لعمال الدليفري الذين معظمهم مهاجرون من وسط آسيا تتراوح كل شهر بين 500 دولار للمشاة غير المزودين بمركبات لـ1000 دولار للعمال ذوي المركبات من سيارات أو موتوسيكلات.