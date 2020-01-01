 بالفيديو.. احتراق كنيسة خشبية عمرها 200 سنة في روسيا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. احتراق كنيسة خشبية عمرها 200 سنة في روسيا

نور رشوان
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 5:50 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 5:50 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في كنيسة أرثوذكسية في بلدة زيركالتسيفو بمقاطعة تومسك الروسية، عمرها 200 سنة.

وأظهر الفيديو تصاعد النيران من المبني الخشبي للكنيسة، ومحاولات رجال الإطفاء لإخمادها.

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