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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في كنيسة أرثوذكسية في بلدة زيركالتسيفو بمقاطعة تومسك الروسية، عمرها 200 سنة.
وأظهر الفيديو تصاعد النيران من المبني الخشبي للكنيسة، ومحاولات رجال الإطفاء لإخمادها.